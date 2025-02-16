أربعة انتصارات وخمسة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
شفق نيوز/ شهدت منافسات الدوري
العراقي الممتاز لكرة القدم اليوم إقامة 9 مباريات، أسفرت عن 4 انتصارات و5
تعادلات، ضمن جولة مثيرة من البطولة.
وفي أبرز النتائج، تمكن فريق الفهد
من تحقيق الفوز على مضيفه الموصل بنتيجة 2-0، فيما تفوق الصناعة على مضيفه
الناصرية بثلاثية نظيفة (3-0).
كما حقق الاتصالات انتصاراً كبيراً
على البيشمركة بنتيجة 4-1، بينما تفوق الكاظمية على البحري بنتيجة 2-1.
أما التعادلات، فقد انتهت مباراة
الصناعات الكهربائية والرمادي بنتيجة 1-1، فيما خرج المصافي ومصافي الجنوب بتعادل
سلبي (0-0).
بينما تعادل غاز الشمال مع ميسان
(1-1)، وكذلك أمانة بغداد مع نفط الوسط بالنتيجة ذاتها (1-1)، فيما انتهت مواجهة
الجولان ونادي الحسين بالتعادل الإيجابي (1-1) أيضاً.