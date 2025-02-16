أربعة انتصارات وخمسة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ شهدت منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم اليوم إقامة 9 مباريات، أسفرت عن 4 انتصارات و5 تعادلات، ضمن جولة مثيرة من البطولة.

وفي أبرز النتائج، تمكن فريق الفهد من تحقيق الفوز على مضيفه الموصل بنتيجة 2-0، فيما تفوق الصناعة على مضيفه الناصرية بثلاثية نظيفة (3-0).

كما حقق الاتصالات انتصاراً كبيراً على البيشمركة بنتيجة 4-1، بينما تفوق الكاظمية على البحري بنتيجة 2-1.

أما التعادلات، فقد انتهت مباراة الصناعات الكهربائية والرمادي بنتيجة 1-1، فيما خرج المصافي ومصافي الجنوب بتعادل سلبي (0-0).

بينما تعادل غاز الشمال مع ميسان (1-1)، وكذلك أمانة بغداد مع نفط الوسط بالنتيجة ذاتها (1-1)، فيما انتهت مواجهة الجولان ونادي الحسين بالتعادل الإيجابي (1-1) أيضاً.