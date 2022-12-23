أربعة انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ حققت فرق الرمادي والبيشمركة وامانة بغداد ومصافي الجنوب، يوم الجمعة، الفوز ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الاولى لدوري الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز لكرة القدم.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي الرمادي على فريق نادي الصناعات الكهربائية بنتيجة 2 – 1، وفوز فريق نادي البيشمركة على فريق نادي الدفاع المدني بنتيجة 2 – 0، وفوز فريق نادي امانة بغداد على فريق نادي سامراء بنتيجة 2 – 0، وفوز فريق نادي مصافي الجنوب على فريق نادي الاتصالات بنتيجة 2 – 1.

كما تعادل فريقي نادي البحري ونادي ميسان بنتيجة 1 – 1 ميسان .

ويتصدر فريق نادي امانة بغداد قائمة فرق المجموعة الثانية برصيد 16 ، يليه بالمركز الثاني فريق نادي البيشمركة برصيد 14 نقطة ، ثم البحري ثالثاً برصيد 13 نقطة .