أربعة انتصارات وتعادل في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، خمس مباريات ضمن الجولة 14 للمجموعة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق بيشمركة السليمانية، على فريق مصافي الجنوب بنتيجة 2 - 1.

وفاز فريق الحسين على فريق الفهد بنتيجة 3 - 1، في حين حقق فريق الاتصالات الفوز على فريق عفك بنتيجة 3 - 1.

وتعادل فريق نادي سامراء مع نادي الكرمة إيجابيا بنتيجة 1-1، أما المباراة الأخيرة فحسمت بفوز فريق الناصرية على فريق الشرقاط 3 - 0 لعدم حضور الاخير.