أربعة انتصارات وتعادلان في دوري كرة القدم الممتاز

شفق نيوز- بغداد

جرت اليوم الخميس، ستة مواجهات ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق البحري على ضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة 2 – 0.

وتعادل فريق عفك مع ضيفه فريق الرمادي سلبياً من دون اهداف.

وفاز فريق الجيش على ضيفه فريق الفهد بنتيجة 1 – 0، وفاز فريق كربلاء على مضيفه فريق بيشمركة السليمانية بنتيجة 1 - 0.

وفاز فريق الجولان على مضيفه فريق ميسان بنتيجة 1 – 0، وتعادل فريق الحشد الشعبي مع ضيفه فريق الاتصالات ايجابياً بنتيجة 1 – 1.

وجرت، يوم امس الأربعاء، ثلاث مباريات في انطلاق منافسات الجولة الرابعة ايضاً لبطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وفي المباراة الأولى، تعادل فريق نفط الوسط مع ضيفه فريق غاز الشمال ايجابياً بنتيجة 1-1، فيما تعادل فريق المصافي مع ضيفه فريق نادي الحسين ايجابياً بنتيجة 2-2.

وأخيراً حقق فريق الكاظمية، فوزاً مستحقًا على ضيفه فريق مصافي الجنوب بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد للفريق الضيف.