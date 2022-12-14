أربعة انتصارات وتعادلان في دوري كرة الصالات الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت مبارياتُ الجولة التاسعة من منافساتِ الدوري المُمتازِ لكُرةِ الصالات، يوم الأربعاء، وذلك بإجراء ست مبارياتٍ، انتهت أربعٌ منها بالفوز، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل الإيجابي.

وحققَ فريقُ مصافي الوسط الفوزَ على ضيفه بلديةِ البصرة بهدفين مقابل هدفٍ واحد، ليتمسك بصدارةِ فرق الدوري المُمتاز، بعد أن رفعَ رصيده إلى النقطةِ العشرين، في حين تجمدَ رصيد بلديّة البصرة عند النقطة 12 في المركزِ السادس.

أما فريقُ نفط الوسط فقد تجاوزَ ضيفه الظفر بثمانيةِ أهدافٍ مقابل هدفين، ليحتل مركزَ الوصافة، بعد أن رفعَ رصيده الى 17 نقطةً، بينما بقي رصيدُ الظفر عند النقطةِ الثالثة في المركزِ ما قبل الأخير.

وتمكنَ فريقُ الشرطة من تحقيق انتصارٍ على الحشد الشعبيّ بأربعةِ أهدافٍ مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى النقطةِ 17 في المركزِ الثالث بفارقِ الأهدافِ عن الوصيفِ نفط الوسط، وتجمدَ رصيدُ الحشد الشعبيّ عند النقطةِ 11 في المركزِ السابع.

وفي مُباراةٍ أخرى، عدَّ فريقُ الجيش فائزاً على الشَبابِ البصري بنتيجة 5-0 لعدم حُضور الأخير، ليكسب ثلاثَ نقاطٍ مهمة، أضيفت إلى رصيده ليصبح 14 نقطةً يصل بها إلى الترتيبِ الخامس، في حين احتلَ فريقُ الشباب البصريّ المركزَ 12 برصيد 6 نقاط.

وتعادل فريقُ أمانة بغداد ومضيفه الشرقيّة بهدفين لكل منهما، ليتقاسمَ بذلك الفريقان نقاطَ المباراة، حيث وصلَ أمانةَ بغداد إلى النقطةِ الثامنة في المركزِ العاشر، وكسبَ الشرقيّة أولى نقاطه في الدوري ليتذيل جدولَ الترتيب العامّ بنقطةٍ واحدة.

وانتهت مواجهةُ آليات الشرطة والمرور بالتعادلِ الإيجابي 1-1، ليصبح رصيدُ الآليات 7 نقاطٍ في الترتيبِ الحادي عشر، والمرور بـ8 نقاطٍ عند المركز التاسع.