أربعة انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز/ حققت أربعة فرق، اليوم الجمعة، الفوز فيما انتهت مباراتين بالتعادل ضمن منافسات الجولة الخامسة في المجموعة الثانية من منافسات دوري الدرجة الاولى الكروي.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي الناصرية على فريق نادي السماوة بنتيجة (3 – 0)، وفوز فريق نادي المصافي على فريق نادي عفك (1 — 0)، وفوز فريق نادي الجولان على فريق نادي الصليخ بنتيجة (3 – 0)، وفوز فريق نادي الميناء على فريق نادي الحسين بنتيجة (1 – 0).

بينما انتهت مباراتان من المنافسات ذاتها بالتعادل السلبي، حيث التعادل الأول، إذ كان التعادل الأول بين نادي المرور ونادي الكوفة.

من جهته قال رئيس نادي الشرقاط ضمير عبد الرزاق العطية لوكالة شفق نيوز إن "فريق الشرقاط تعادل سلبيا مع ضيفه ديالى ضمن منافسات الدور الخامس لدوري الدرجة الاولى الكروي -المجموعة الثانية في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادي الشرقاط شمالي صلاح الدين".

وأضاف العطية أن "الفريقين قدما مستوى متميزا ليبقى الشرقاط في المركز السابع في ترتيب الدوري وديالى ضمن فرق الصدارة.

وتضم المجموعة الثانية ضمن منافسات الدوري العراقي الكروي للدرجة الاولى أندية الجولان والكوفة والمصافي والصليخ والشرقاط والمرور وعفك والناصرية والسماوة والحسين والميناء.

وبعد انتهاء مباريات هذه الجولة فقد تصدر فريق الميناء فرق المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط ويليه المصافي بنفس الرصيد لكن بتخلف عنه بالأهداف، ثم ديالى ثالثا برصيد 9 نقاط.