أربعة انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ حققت أربعة فرق كروية الفوز على منافسيها، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري الدرجة الاولى العراقي لكرة القدم.

وتمكنت فريق نادي عفك من الفوز على فريق نادي الشرقاط بنتيجة 4-1، كما فاز فريق نادي ديالى على فريق نادي الحسين بنتيجة 1-0، وبنفس هذه النتيجة فاز فريق الجولان على الناصرية، وفريق نادي المصافي على نادي السماوة.

فيما تعادل فريقا الكوفة والصليخ بنتيجة 2-2، وتعادل الميناء مع فريق نادي المرور بنتيجة 1-1.