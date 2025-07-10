أربعة انتصارات مع انطلاق الدوري الممتاز لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

انطلقت، يوم الخميس، منافسات دوري أندية العراق للدرجة الممتاز لكرة اليد للموسم الجديد، بمشاركة 9 فرق تم توزيعها على مجموعتين تلعبان بنظام التجمعات.

وضمت المجموعة الاولى فرق واسط، والسنية، والسلمان، والمعلمين، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق، التعاون والفوسفات وصلاح الدين وكويه وكيوان.

وجرت مباراتان في قاعة المرحوم ميثم حبيب في واسط ضمن منافسات الدور الاولى من المجموعة الأول، وفاز في الاولى فريق السنية على فريق المعلمين بنتيجة 30-29، وفاز في الثانية فريق واسط فريق السلمان بنتيجة 20-16.

وفي المجموعة الثانية جرت مباراتان في جامعة المعارف قاعة المرحوم احمد راضي بمحافظة الانبار، وفاز في المباراة الأولى فريق صلاح الدين وفريق كيوان بنتيجة 43 -16، وفي المباراة الثانية فاز فريق الفرسفات على فريق التعاون بنتيجة 26-21.