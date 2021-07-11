أربعة انتصارات في دوري كرة الطائرة النسوية

شفق نيوز/ جرت، اليوم الاحد، اربع مواجهات بانطلاق بطولة اندية العراق للسيدات في قاعة نادي البيشمركة في محافظة السليمانية.

واسفرت نتائج مباريات للمجموعة A عن فوز فريق نادي اكاد على فريق نادي دربندخان 3-1 اشواط لشوط ، وفوز فريق نادي افروديت على نادي فتاة النجف بنتيجة 3-0 اشواط.

وفي منافسات المجموعة B ، فاز فريق نادي فتاة اربيل على فريق نادي السليمانية 3-1، كما فاز فريق نادي قره قوش على فريق نادي سنحاريب 3-0.

وكان الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، اعلن عن تأجيل منافسات بطولة اندية العراق للسيدات الى إشعار آخر، والتي كان من المقرر إقامتها في الثامن من الشهر الماضي في محافظة السليمانية.