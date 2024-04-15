أربعة انتصارات في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ جرت اليوم الاثنين، أربع مواجهات ضمن منافسات الدور الرابع من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2023-2024.

وأسفرت نتائج المواجهات عن فوز فريق الشرطة على مضيفه فريق كربلاء بنتيجة 38-21 هدفاً.

في حين تمكن فريق نفط البصرة من الفوز على مضيفه فريق الطلبة بنتيجة 32 -27 هدفاً.

أما مباراة نفط الوسط وضيفه فريق ذي قار، فقد تمكن أهل الدار من الفوز بنتيجة 24-23 هدفاً، في حين اختتم فريق الكوت المباريات بفوز على مضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة 26 - 23 هدفاً.