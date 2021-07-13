أربعة انتصارات في دوري الطائرة النسوي

شفق نيوز/ جرت اليوم الثلاثاء، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة اندية العزاق بالكرة الطائرة الجارية في السليمانية.

وفي اولى مباريات المرحلة الثالثة من دور المجموعات، تغلبن سيدات اكاد على سيدات فتاة النجف بثلاثة اشواط مقابل لاشيء ضمن مباريات المجموعة A وبواقع 25-7،25-17،25-11.

كما فاز نادي قره قوش على فريق نادي السليمانية بثلاثة اشواط مقابل لاشيء ضمن مباريات المجموعة B ، بواقع 25-12،25-18،25-22.

وحققن سيدات افروديت فوزهن الثالث وهذه المرة على حساب سيدات دربندخان بثلاث اشواط مقابل لاشي ضمن مباريات المجموعة A بواقع 25-23،25-20،25-12.

كما هزم نادي فتاة اربيل سنحاريب بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد في ختام مباريات المجموعة B ، بواقع 25-12،25-23،25-22،25-15.