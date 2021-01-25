أربعة انتصارات في دوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ حققت فرق الشرطة واربيل والبيشمركة وغاز الجنوب، يوم الاثنين، الفوز في الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة.

وجرت اليوم الاثنين اربع مباريات ضمن الدور الثالث لمنافسات التجمع الثاني لبطولة اندية الدرجة الممتازة للمجموعتين A ، B، والتي تستمر للمدة من الثالث والعشرين من الشهر الحالي ولغاية التاسع والعشرين من ذات الشهر.

واسفرت نتائج المجموعة A عن فوز نادي الشرطة على نادي مصافي الشمال بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد ، وفاز نادي البيشمركة يفوز على نادي القاسم بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد.

وضمن منافسات المجموعة B حقق فريق نادي اربيل الفوز على نادي بلد بثلاثة اشواط مقابل لا شيء، كما فاز نادي غاز الجنوب على نادي الجيش بثلاث اشواط مقابل شوط واحد.