أربعة انتصارات في انطلاق المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، أربع مباريات في انطلاق المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للمجموعة الأولى، وأسفرت نتائج مباريات اليوم عن:

فور فريق الناصرية على فريق سامراء بنتيجة 2 – 1.

وفوز فريق مصافي الجنوب على فريق عفك 2 –1.

وفوز فريق الشرقاط على فريق الفهد بنتيجة 1 – 0.

وفوز فريق بيشمركة السليمانية على فريق ميسان بنتيجة 2 - 0 .

وتقام مباراة واحدة ضمن المجموعة يوم الأحد المقبل تجمع فريق الكرمة مع فريق الاتصالات.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أعلنت الاثنين الماضي، عن عودة منافسات الدوري الممتاز للمرحلة الثانية للمجموعتين الأولى والثانية بعد توقفه عقب انتهاء المرحلة الأولى من المنافسات.