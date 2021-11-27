سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربعة انتصارات بانطلاق دوري الطائرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-27T18:58:36+0000
أربعة انتصارات بانطلاق دوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم السبت، منافسات الدوري العراقي الممتاز بالكرة الطائرة باقامة اربع مباريات للمجموعة A.

وحقق نادي مدينة الشهداء الفوز على نادي قره قوش بثلاثة اشواط مقابل لاشيء، وفاز نادي البحري على نادي الصناعة بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد.

كما فاز نادي اربيل على فريق حديثة بثلاثة اشواط مقابل لاشيء، واخيراً فاز نادي الشرطة على نادي مصافي الشمال بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد.

وتشهد قاعة نادي البيشمركة يوم غد الاحد انطلاق مباريات المجموعة B التي تضم سبعة اندية وهم كل من (غاز الجنوب ، البيشمركة ، الحبانية ، بلد ، الجيش ، دوكان ، بسطاملي).

ويواجه صاحب الضيافة نادي البيشمركة الفريق الصاعد حديثا فريق نادي بسطاملي، اما اللقاء الثاني يجمع بطل كاس السوبر غاز الجنوب مع نادي الحبانية اما اللقاء الثالث لهذه المجموعة من اليوم الاول فيجمع فريق دوكان مع فريق الجيش.

related

دوري الطائرة الممتاز.. فوز البحري والصناعة والبيشمركة

Date: 2021-02-12 19:37:46
دوري الطائرة الممتاز.. فوز البحري والصناعة والبيشمركة

الطائرة الممتاز.. فوز البيشمركة والشرطة والجيش والبحري

Date: 2021-02-16 19:32:10
الطائرة الممتاز.. فوز البيشمركة والشرطة والجيش والبحري

دوري الطائرة الممتاز.. فوز البحري والشرطة والجيش واعتبار الحبانية خاسرا امام غاز الجنوب

Date: 2021-03-06 18:24:41
دوري الطائرة الممتاز.. فوز البحري والشرطة والجيش واعتبار الحبانية خاسرا امام غاز الجنوب

الطائرة الممتاز.. فوز البحري والجيش وغاز الجنوب

Date: 2020-12-24 19:37:26
الطائرة الممتاز.. فوز البحري والجيش وغاز الجنوب

أربعة فرق تحقق الانتصار بدوري الطائرة الممتاز

Date: 2021-03-13 18:09:52
أربعة فرق تحقق الانتصار بدوري الطائرة الممتاز

دوري الطائرة الممتاز.. غاز الجنوب ينهي الصراع مع البحري وفوز صعب لاربيل

Date: 2020-12-26 18:50:12
دوري الطائرة الممتاز.. غاز الجنوب ينهي الصراع مع البحري وفوز صعب لاربيل

اثارة في دوري الطائرة الممتاز: فوزان للشرطة والبحري

Date: 2021-04-10 18:07:51
اثارة في دوري الطائرة الممتاز: فوزان للشرطة والبحري

البيشمركة يحتضن دوري الطائرة العراقي للمجموعة A

Date: 2021-01-04 09:10:13
البيشمركة يحتضن دوري الطائرة العراقي للمجموعة A