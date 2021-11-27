أربعة انتصارات بانطلاق دوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم السبت، منافسات الدوري العراقي الممتاز بالكرة الطائرة باقامة اربع مباريات للمجموعة A.

وحقق نادي مدينة الشهداء الفوز على نادي قره قوش بثلاثة اشواط مقابل لاشيء، وفاز نادي البحري على نادي الصناعة بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد.

كما فاز نادي اربيل على فريق حديثة بثلاثة اشواط مقابل لاشيء، واخيراً فاز نادي الشرطة على نادي مصافي الشمال بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد.

وتشهد قاعة نادي البيشمركة يوم غد الاحد انطلاق مباريات المجموعة B التي تضم سبعة اندية وهم كل من (غاز الجنوب ، البيشمركة ، الحبانية ، بلد ، الجيش ، دوكان ، بسطاملي).

ويواجه صاحب الضيافة نادي البيشمركة الفريق الصاعد حديثا فريق نادي بسطاملي، اما اللقاء الثاني يجمع بطل كاس السوبر غاز الجنوب مع نادي الحبانية اما اللقاء الثالث لهذه المجموعة من اليوم الاول فيجمع فريق دوكان مع فريق الجيش.