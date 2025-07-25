أربعة انتصارات بانطلاق التجمع الثاني للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد

شفق نيوز- واسط/ أربيل

انطلقت مساء اليوم الجمعة، منافسات دوري أندية العراق للدرجة الممتازة لكرة اليد للموسم 2024 - 2025 (التجمع الثاني) للمجموعتين الأولى والثانية.

وفاز فريق المعلمين على فريق السنية بنتيجة 33-18 في الدور الأول من المجموعة الأولى، في حين حقق فريق السلمان الفوز على فريق واسط بنتيجة 29-23.

وقد جرت المباراتين بين الفرق الأربعة المتنافسة، على قاعة المرحوم ميثم حبيب، في محافظة واسط.

وفي منافسات المجموعة الثانية، تمكن فريق الفوسفات من تحقيق الفوز على فريق كيوان بنتيجة ساحقة بلغت 48-17.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق كويه على فريق صلاح الدين بنتيجة 25-20، حيث جرت المباراتين على قاعة جامعة كويه في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.