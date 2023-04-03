"إرباك وتأخير" في منتخب شباب العراق والاتحاد يعد بانسحابه من كأس العالم في حال مواجهة إسرائيل

شفق نيوز/ أشّرالاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، إرباكاً في منتخب شباب العراق نتيجة تأخر إجراء قرعة بطولة كأس العالم، مشيراً إلى أن المنتخب سينسحب في حال أوقعته القرعة بجانب إسرائيل.

وقال عضو اتحاد الكرة رحيم لفتة لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد مرتبط بالكادر التدريبي لمنتخب الشباب لتسلم منهاجه بغية إعداد المنتخب الشبابي الذي تنتظره اهم مشاركة وهي بطولة كأس العالم للشباب".

واوضح ان "سحب البطولة من إندونيسيا لرفضها استضافة اسرائيل وتحويلها الى الارجنتين ادى الى تأخير القرعة التي كان مقرر إجراؤها الشهر الماضي ولحد الان لم يتم تحديد القرعة التي لا نرغب ان توقعنا مع الكيان الصهيوني لأن ذلك سيؤدي لانسحابنا".

واضاف ان "الكادر التدريبي اجّل تحديد مبارياته الودية الاستعدادية ومكان معسكره التدريبي ولم يحدد للاتحاد العراقي رغبته بذلك بسبب عدم معرفة مجموعته لحد الان ولا الفرق التي يواجهها".

وبين ان "ذلك ولّد ارباكاً وتاخيراً في إعداد المنتخب سيما وان البطولة قريبة ومن المفترض ان تنطلق يوم 20 من شهر ايار المقبل 2023 وتستمر لغاية 11 حزيران.

واشار الى ان مشاركة إسرائيل بعد تأهلها في البطولة اربك حسابات الكثير من المنتخبات منها العراق التي لن تلعب معها في حال وقوعها في نفس المجموعة وهذا ما لا نتمناه".

ولفت الى ان "الاتحاد ينتظر القرعة وسيكون هناك اجتماع مع الجهاز الفني للمنتخب لتبادل الآراء والمقترحات والحلول لحين اتضاح الصورة للقرعة المرتقبة التي من المؤمل ان يجريها الاتحاد الدولي في وقت لاحق".

وكان منتخب الشباب العراقي باشر أمس الأحد بأولى وحداته التدريبية في ملعب المدينة في العاصمة بغداد استعداداً لنهائيات كأس العالم المزمع انطلاقها في 20 من أيار المقبل .