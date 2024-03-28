رباع واحد يمثل أثقال العراق في بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لرفع الاثقال، يوم الخميس، أن رباعاً واحداً سيمثل العراق في بطولة آسيا التي تنطلق في تايلند نهاية شهر اذار الحالي والتي تعد مؤهلة لدورة الألعاب الاولمبية في باريس 2024.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد رفع الاثقال العراقي قاسم شلاكة لوكالة شفق نيوز، ان علي عمار يسر وزن فوق 102 كغم هو الرباع الوحيد الذي سيمثل أثقال العراق في بطولة آسيا التي تعتبر نتائجها مؤهلة لأولمبياد باريس، مبينا ان الاتحاد سمى والده الرباع الدولي السابق والمدرب الحالي عمار يسر مدرباً للرباع علي عمار خلال رحلته في البطولة الاسيوية التأهيلية .

واشار الى ان، الرباع علي عمار سيغادر العراق متوجها الى تايلند يوم السبت المقبل، 30 من الشهر الحالي استعدادا للمشاركة في البطولة وسيكون الممثل الوحيد لاثقال العراق في المحفل الآسيوي المؤهل لباريس .

وبين أن منافسات البطولة ستقام في تايلند للفترة من 31 من الشهر الحالي وتستمر لغاية 11 من شهر نيسان المقبل، موضحاً أن منافسات الأوزان الثقيلة تقام في أواخر البطولة وحسب التدرج إذ تبدأ المنافسات عادةً في بطولات رفع الأثقال من الاوزان الخفيفة صعوداً الى الاوزان الثقيلة .

وكان الرباع "علي عمار يسر" انهى معسكره التدريبي في اربيل والذي استمر لمدة شهر واحد، وحالياً يستكمل برنامجه التدريبي في العاصمة بغداد استعدادا للبطولة المرتقبة .