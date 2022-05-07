رباع عراقي يقترب من ذهبية بطولة العالم برفع الأثقال للشباب

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لرفع الاثقال، يوم السبت، عن تصدر الرباع العراقي علي عباس مجموعته في بطولة العالم للشباب بوزن 89 كيلو غرام، بانتظار منافسه في المجموعة الأخرى للحصول على ذهبية نهائي البطولة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لرفع الاثقال كاظم مزعل لوكالة شفق نيوز إن "منافسات المجموعة B في بطولة العالم برفع الأثقال للشباب دون سن عشرين سنة لوزن 89 كغم أسفرت عن تصدر البطل العراقي علي عباس احمد المجموعة".

وأضاف مزعل اننا" ننتظر نتيجة المجموعة A مساء اليوم ليتم بعدها حسم النتيجة ونتطلع الى تحقيق بطلنا علي نتيجة جيدة وحصد الذهب أو إحدى الأوسمة العالمية الملونة"، مبيناً أن "الرباع علي عباس قدم أداءً رائعاً ومستوىً مميزاً بوزن 89 بعد أن رفع الحديد بفعالية الخطف وخطف 143 كغم".

وتتواصل منافسات البطولة في اليونان بمشاركة واسعة لدول العالم لرفع الاثقال.