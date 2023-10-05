رباع عراقي يحل خامساً في وزن 96 كغم بدورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز/ أخفق الرباع العراقي "قاسم حسين" وزن 96 كغم من الحصول على احد الأوسمة الملونة في منافسات رفع الاثقال بالدورة الاسيوية الجارية حالياً في مدينة هانغتشو الصينية ليحل بالمركز الخامس بعد احتساب المجموع في رفعتي الخطف والنتر .

وجاء الرباع العراقي قاسم بالمركز الثاني بفعالية الخطف بعدما خطف 177 كغم ليحطم رقمه السابق، بينما خطف الرباع الصيني الذي حطم الرقم الآسيوي بالخطف برفعه 180 كغم.

بينما لم يوفق الرباع العراقي قاسم حسين في رفع النتر، إذ رفع 203 كغم في النتر في المحاولة الأولى، وفشل بالمحاولة الثانية في رفع 207 كغم .

وستكون مشاركة الرباع سلوان جاسم وزن 109 كغم يوم الجمعة والذي سيواجه ابطال الدول الآسيوية .

ويشارك الفريق العراقي برفع الاثقال برباعين اثنين هما قاسم حسين عبدالحسن وزن 96 كغم ، وسلوان جاسم وزن 109 كغم .