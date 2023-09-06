رباع عراقي يحقق المركز التاسع عالمياً في السعودية

شفق نيوز/ احتل الرباع العراقي "علي أحمد"، في أول مشاركات العراق ببطولة العالم لرفع الأثقال المركز الثاني في مجموعته والتاسع على مستوى العالم بوزن 55 كغم .

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة محمد كاظم، لوكالة شفق نيوز ان الرباع العراقي رفع الحديد بفعالية الخطف 107 كغم ، بينما رفع الحديد بفعالية النتر بوزن 130 كغم .

وأضاف، أن المشاركة كبيرة لمنتخبات العالم وتشهد مشاركة (1500) رباع ورباعة يمثلون (130) دولة .

ويتواجد المنتخب العراقي لرفع الاثقال في العاصمة السعودية الرياض للمشاركة ببطولة العالم للمتقدمين للفترة من 4-17 أيلول 2023.

ويمثل العراق كل من الرباعين، علي احمد عبد علي بوزن (55) كغم وصفاء راشد بوزن (89) كغم، حيدر علي عسكر بوزن (102)، كغم سلوان جاسم بوزن (109)، وعلي عمار يسر بوزن + (109)، وقاسم حسن بوزن (96)، وذلك على نفقة اللجنة الاولمبية.

ويرأس الوفد العراقي نائب رئيس الاتحاد العراقي لرفع الاثقال صالح محمد كاظم، واسماعيل مولود رئيسا اداريا للوفد ، والمدربين محمد جواد محمد كاظم وكريم كاظم وحيدر زيدان وعمار يسر وشارك العراق على نفقة الدعم الاولمبي للمنتخب العراقي لرفع الاثقال.