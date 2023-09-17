رباع عراقي يحطم "الرقم العالمي" بفاعلية الخطف

شفق نيوز/ حطم الرباع العراقي علي عمار الرقم العالمي بفاعلية الخطف محققا رقما عالميا جديدا بعد أن حقق 198 كغم لفئة الشباب في بطولة العالم برفع الاثقال والتي تقام منافساتها في العاصمة السعودية الرياض.

وقال المنسق الاعلامي قاسم شلاكة لوكالة شفق نيوز؛ ان "الرباع العراقي علي عمار كسر الرقم العالمي بفاعلية الخطف ويحقق رقم عالمي جديد بعد أن حقق 198 كغم لفئة الشباب ويحرز المركز الأول ضمن كروب (B) بعد ان جمع 419 كغم في بطولة العالم برفع الاثقال والتي تقام منافساتها حاليا في العاصمة السعودية الرياض".

واضاف ان "الرباع العراقي والبطل الاسيوي سلوان جاسم بوزن 109 كغم على موعد لتحقيق انجاز جديد في بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة حالياً بالسعودية ليضاف الى سلسلة الانجازات التي حققها أبطالنا بفعالية رفع الأثقال".

وكان وفد العراق احراز أول ميدالية ذهبية في تاريخ البطولة عبر قاسم عبد الحسن بمسابقة فعالية الخطف لوزن 96 كغم.