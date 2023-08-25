رباع عراقي يحصل على وسامين ذهبيين في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

شفق نيوز/ حقق رباع المنتخب العراقي ثائر عباس، وسامين ذهبيين في بطولة العالم برفع الأثقال البارالمبية المقامة حالياً في مدينة دبي الإماراتية.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد لوكالة شفق نيوز، "لقد حقق الرباع ثائر عباس بوزن 96 كغم وسامين ذهبيين في بطولة العالم المقامة حاليا في دبي في الفردي والمجموع العام بالماستر".

واضاف ان ثائر عباس رفع 220 كغم ناسخاً رقمه السابق 218 كغم في البطولة التي يشارك فيها 28 رباعاً من مختلف دول العالم".

وأوضح حميد انه، بهذه النتيجة تأهل الرباع العراقي ثائر عباس الى دورة الالعاب البارالمبية المقرر إقامتها في باريس 2024 .

وكان الرباع ثائر عباس حصد وسامين نحاسيين في بطولة العالم العام الماضي التي جرت في العاصمة الأردنية عمان.