رباع عراقي يحصد ثلاثة أوسمة في بطولة آسيا للشباب لرفع الأثقال

شفق نيوز/ حقق الرباع العراقي علي حازم داود، يوم الثلاثاء، إنجازاً مميزاً بحصوله على ثلاثة أوسمة، ذهبيين ونحاسي، في بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب المتواصلة منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة.

واستطاع داود إحراز الوسام الذهبي في وزن 102كغم، بفعالية النتر بعدما سجل 183كغم، كما توج بالوسام بالذهبي الثاني في المجموع بإجمالي 327كغم، أما في فعالية الخطف فقد نال الوسام النحاسي بعد رفعه 144كغم.

وكان الرباع العراقي حسين زياد أحرز الوسام النحاسي في فعالية الخطف لمنافسات وزن 73كغم في بطولة آسيا برفع الأثقال للشباب والناشئين المتواصلة منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة.