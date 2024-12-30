رباع عراقي يحرز 9 أوسمة ذهبية في بطولتي العرب وكأس قطر الدولية

شفق نيوز/ أحرز الرباع العراقي علي عمار يسر، في وزن +109 كغم، تسعة أوسمة ذهبية في بطولتي العرب و كأس قطر الدولية، اللتين احتضنتهما العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة دولية واسعة.

وتمكن يسر من إحراز ثلاثة أوسمة ذهبية في بطولة العرب لفئة المتقدمين، وثلاثة اوسمة ذهبية اخرى في البطولة ذاتها بفئة الناشئين، كما استطاع احراز ثلاثة أوسمة ذهبية في بطولة كأس قطر الدولية.

وعبر رئيس الاتحاد العراقي للعبة، محمد كاظم مزعل، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن سعادته بهذا الانجاز الذي يضاف لانجازات اللعبة، مؤكداً أن "الانجازات المتواصلة لرياضة رفع الاثقال تاتي وفق ما خطط له الاتحاد مسبقا وفق منهاج خاص للارتقاء برياضة رفع الاثقال مع مدربي المنتخبات الوطنية الذين قدموا الكثير لأبناء اللعبة".