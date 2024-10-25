رباعية نظيفة لمنتخب ناشئة العراق على نظيره الفلسطيني في تصفيات آسيا

شفق نيوز/ فاز منتخب ناشئة العراق لكرة القدم على نظيره الفلسطيني برباعية نظيفة، يوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025 دون 17 عاماً.

وجرت المباراة عند الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة (بتوقيت بغداد)، في ملعب جامعة "فو جين" بالعاصمة تايبيه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون رد، عن طريق اللاعب أمير فلاح في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني أضاف منتخب العراق هدفه الثاني عند الدقيقة 64 عن طريق اللاعب علي رضا، وجاء الهدف الثالث للعراق عن طريق كرار كاظم في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 90+6 سجل المنتخب العراقي هدفه الرابع عن طريق اللاعب أمير فلاح.