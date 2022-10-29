رباعو البارالمبية العراقية يحصدون الأوسمة في بطولة افريقيا

شفق نيوز/ حصد رباعو اللجنة البارالمبية العراقية على عدد من الاوسمة الملونة، يوم السبت، ضمن منافسات البطولة الأفريقية المقامة في مصر والمؤهلة الى بارالمبياد باريس 2024.

وحصل الرباع العراقي ثائر عباس على اربعة وسام ذهبي وواحد فضي وبرونزيتان، فيما فاز زميله الرباع حيدر ناجي بالميدالية البرونزية ضمن المنافسات نفسها.

كما حقق الرباع العراقي مسلم عقيل بوزن 49 كغم أربع ميداليات ذهبية اثنتان منها لتمثيله فئة الشباب، ووسامان لتمثيله المتقدمين، وسجل ثلاثة أرقام عالمية جديدة للشباب.

وجرت في مصر بطولة افريقيا المفتوحة لرفع الأثقال التي يحق لرباعي آسيا وأوروبا المشاركة فيها بحسب القانون البارالمبي الدولي والتي تعد مؤهلة لبارالمبياد باريس 2024، بمشاركة أكثر من 46 منتخبا يمثلون قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وقد مثل العراق عشرة لاعبين وبمختلف الأوزان لفئتي الشباب والمتقدمين.