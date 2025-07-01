رباعان يمثلان العراق في بطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الاثقال

شفق نيوز - بغداد

يشارك المنتخب العراقي، لرفع الأثقال في بطولة آسيا للناشئين والشباب، المقرر إقامتها في كازاخستان خلال الشهر الحالي، بوفد يضم رباعين فقط.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، محمد كاظم مزعل، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد اختار الرباعين سيف حسين (وزن 71 كغم) وموسى خضير (وزن 89 كغم) لتمثيل العراق في البطولة، إلى جانب المدرب حازم داود والإداري حسنين مزهر في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 10 تموز الحالي".

وأضاف مزعل، أن "الاتحاد لم يتمكن من إقامة معسكر تدريبي تحضيري للمنتخب بسبب الظروف التي مرت بها المنطقة"، مشيراً إلى أن "الرباعين واصلوا تدريباتهم في مدينتي النعمانية وبدرة".

وأشار إلى أن "الوفد سيغادر إلى كازاخستان قبل يومين من انطلاق البطولة"، مؤكداً جاهزية اللاعبين للمنافسة".