رباعان عراقيان ينافسان لخطف بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024

شفق نيوز/ رشح الاتحاد العراقي لرفع الاثقال، يوم الاحد، رباعين للمشاركة في منافسات كوبا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقال رئيس الاتحاد آصف محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد رشح رباعين لتمثيل العراق في بطولة الأرقام التأهيلية التي يسمح من خلالها مشاركتهما في أولمبياد باريس 2024 في حال نجاحهما".

وبين ان "الرباعين اللذين سيمثلان العراق هما حيدر علي عسكر وزن 102 كغم، وصفاء راشد وزن 89كغم"، مشيرا الى ان "الوفد يغادر اليوم الى كوبا وتستمر المنافسات التأهيلية لغاية 18 من الشهر الجاري".

واشار محمد الى ان الاتحاد العراقي "كلف المدرب حيدر زيدان لقيادة اللاعبين في المنافسات المقبلة".