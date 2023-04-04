رائد جميل رئيسا لاتحاد الفنون القتالية المختلطة

شفق نيوز/ اقامت الجمعية العامة لاتحاد الفنون القتالية المختلطة (mma) مؤتمرا انتخابيا لاختيار هيئة ادارية تقود الاتحاد لاربع سنوات قادمة بعد حصوله على الاعتراف الرسمي من قبل اللجنة الاولمبية باجتماع الجمعية العمومية الاخير الذي انعقد في الحادي عشر من اذار الماضي.

واسفرت نتائج الانتخابات عن فوز رائد جميل عباس بمنصب الرئيس حيدر مهدي بمنصب نائب الرئيس فيما فاز بمنصب العضوية سلوان رحيم وسيف علي ومهند داود وبسمة عبدالجبار.

يذكر ان الانتخابات اقيمت باشراف وزاري واولمبي وبمشاركة ثلاثة عشر عضوا من الجمعية العامة للاتحاد.