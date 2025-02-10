أراوخو يفسد فرحة برشلونة بالفوز على إشبيلية

شفق نيوز/ كشفت تقارير إعلامية، عن صدمة تعرض لها، هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة بشأن إصابة أحد أبرز لاعبيه، والتي تعرض لها خلال مواجهة إشبيلية، مساء أمس الأحد.

وحقق برشلونة بعشرة لاعبين فوزا شاقا 4-1 على مضيفه إشبيلية بأهداف روبرت ليفاندوفسكي، وفيرمين لوبيز، ورافينيا، وإيريك غارسيا، ليقترب من صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة صاحب المركز الثالث إلى 48 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ونقطتين خلف ريال مدريد المتصدر، بعد تعادل فريقي العاصمة 1-1 في مباراة قمة، مساء السبت.

ويحتل إشبيلية المركز 13 برصيد 28 نقطة، بعدما غابت عنه الانتصارات في آخر ثلاث مباريات في المسابقة.

وشهدت المباراة تعرض رونالد أراوخو للإصابة خلال الدقيقة 22 من عمر اللقاء، بعد التحام قوي مع لاعب إشبيلية؛ إذ لم يستطع استكمال اللقاء وخرج بديلا ليحل باو كوبارسي بدلا منه.

وكان أراوخو قد سقط قبل استبداله بعدة دقائق، إلا أنه قام مرة أخرى ليواصل اللعب، ولكنه لم يستطع استكمال المباراة ليغادرها مصابا.

ووفا لما ذكرته صحيفة "آس"، فإنه النادي سيتعين عليه انتظار الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب، اليوم الاثنين، لتحديد مدى خطورة إصابته.

فيما أشارت التقارير الأولية إلى أن أراوخو يعاني من التواء في الكاحل الأيمن؛ ما يرجح غيابه لعدة أسابيع.

وستحدد الفحوصات، درجة التواء الكاحل، ولكن في حال كان الأمر خطيرا، فقد تمتد فترة غياب اللاعب، إلى 3 أسابيع على الأقل.

وكان نادي برشلونة قد جدد عقد مدافعه، أراوخو، قبل أيام رسميا حتى عام 2031، بعد مفاوضات استمرت فترة طويلة بسبب تردد اللاعب في اتخاذ قراره النهائي.