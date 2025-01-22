أراوخو يحسم موقفه من الاستمرار مع برشلونة

شفق نيوز/ كشفت الصحافة الإسبانية، مساء يوم الأربعاء، عن استقرار اللاعب الأوروجوياني رونالد أراوخو على البقاء بين صفوف نادي برشلونة.

وكان أراوخو قريبًا من الرحيل عن برشلونة، صوب يوفنتوس، لكن الطرفين، اللاعب الأوروجوياني والإدارة الكتالونية، نجحا في التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد المنتهي في يونيو 2026.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" أو تويتر سابقًا أن أراوخو سيوقع على عقد جديد مع برشلونة، غدًا الخميس.

وأوضح المختص في أخبار انتقالات اللاعبين أن أراوخو منح إدارة برشلونة الضوء الأخضر من أجل إنهاء التفاصيل المتبقية، ما يعمل عليها المدير الرياضي ديكو، حاليًا.

ومن المنتظر أن يمتد عقد أراوخو الجديد مع برشلونة حتى يونيو 2031.

وكان المدرب الألماني هانز فليك أشاد بما قدمه أراوخو في أول مباراة خاضها مع برشلونة، بعد عودته من الإصابة، أمام ريال مدريد.