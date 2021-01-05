راموس يرفض التجديد لريال مدريد.. وقريباً "مفاجأة مدوية"

شفق نيوز/ يخوض سيرخيو راموس موسمه السادس عشر مع ريال مدريد الإسباني، لكنه قد يكون الأخير في ظل تعثر المفاوضات بين النادي الملكي وقائد الفريق المخضرم في الساعات الأخيرة.

وينتهي عقد راموس (34 عاما) مع ريال مدريد الصيف المقبل، ووفقا لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فقد رفض المدافع الصلب العرض المقدم من ناديه لتجديد تعاقده لمدة عام واحد فقط بنفس الراتب.

وحسب الصحيفة، يطالب اللاعب بعقد جديد لسنوات عدة، رافضا فكرة التجديد لموسم واحد فقط.

وقدم "الملكي" عرضا لراموس بالتجديد حتى صيف 2022، بنفس الراتب البالغ نحو 12 مليون يورو سنويا.

وبعد مفاوضات جيدة الشهر الماضي، قرر راموس رفض عرض العام الواحد بشكل نهائي، وفتح باب المفاوضات مع أندية أخرى للتعاقد معه، وهذا حق مشروع للاعب مع تبقي أقل من 6 أشهر في عقده.

وقد يكون الدافع الجديد لراموس للرحيل المفاجئ، قرب تعاقد ناديه مع مدافع بايرن ميونيخ الألماني دافيد ألابا، الذي سينتقل لريال مدريد مجانا الصيف المقبل بعد رفضه تجديد عقده مع بطل أوروبا.

ورشحت مصادر إعلامية انتقال راموس بالمقابل إلى العملاق البافاري، خاصة مع العلاقة الجيدة بين إدارتي الناديين.

وستكشف الأيام المقبلة بشكل أوضح مصير راموس، الذي قضى معظم مشواره الكروي مع ريال مدريد، وحقق معه 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و5 ألقاب للدوري الإسباني.