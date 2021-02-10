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راموس يحسم موقفه من التجديد مع الريال

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-10T10:21:17+0000
راموس يحسم موقفه من التجديد مع الريال

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس أبلغ النادي الملكي بقراره النهائي بشأن تجديد عقده مع الريال، وذلك بعد مواسم حافلة مع الـ"ميرنغي".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن راموس أخبر إدارة نادي ريال مدريد برفضه تجديد العقد، وأن مستقبل "القائد" سيكون في فريق آخر خلال الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن النادي الملكي ليس لديه الرغبة في تقديم عرض جديد لسيرخيو راموس، ما يرجح رحيل راموس عن "سانتياغو بيرنابيو".

وقد يكون الدافع الجديد لراموس للرحيل المفاجئ، قرب تعاقد ناديه مع مدافع بايرن ميونيخ الألماني دافيد ألابا، الذي سينتقل لريال مدريد مجانا الصيفالمقبل بعد رفضه تجديد عقده مع بطل أوروبا.

وينتهي عقد راموس (34 عاما) مع ريال مدريد الصيف المقبل.

ورشحت مصادر إعلامية انتقال راموس بالمقابل إلى العملاق البافاري.

وستكشف الأيام المقبلة بشكل أوضح مصير راموس، الذي قضى معظم مشواره الكروي مع ريال مدريد، وحقق معه 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و5 ألقاب للدوري الإسباني.

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