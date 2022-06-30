راموس يبحث عن "وساطة" للحصول على الكرة الذهبية

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "إل كونفيدينشال" الإسبانية، محادثة لقائد ريال مدريد السابق ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيرجيو راموس، مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، طالبه فيها بدعمه للفوز بالكرة الذهبية.

المحادثة بين راموس وروبياليس، كانت عن طريق رسائل مكتوبة، وأخرى صوتية، على تطبيق واتساب.

وكانت تلك الرسائل القصيرة بدأت في عام 2018 عندما أراد المدافع من رئيس الاتحاد الإسباني الاعتماد على اتصالاته ومساعدته في الفوز بالكرة الذهبية في 2019.

وكان راموس ضمن القائمة الموسعة للمرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية في 2018، والتي أحرزها في النهاية لاعب ريال مدريد، لوكا مودريتش.

https://twitter.com/elconfidencial/status/1542129366402048005

وقال راموس في إحدى تلك المراسلات: "روبي، مساء الخير. أتمنى أن تكون على ما يرام مع جميع أفراد العائلة. أنت تعلم أنني لم أطلب منك أي شيء أبدًا، ولكن إذا أردت القيام بذلك اليوم، فذلك لأنني أعتقد أنه عام خاص بالنظر إلى العروض التي قدمتها".

ثم تابع "أود منك مساعدتي قدر المستطاع ولمس بعض المفاتيح من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وجهات الاتصال الخاصة بك للحصول على الكرة الذهبية..سأكون ممتنًا لك لبقية حياتي، ليس فقط من أجل مصلحتي ولكن أيضًا لأنني أعتقد أن كرة القدم الإسبانية تستحق ذلك كثيرًا".

وفي رده عليه، قال روبياليس، إنه سيساعده، إذا استطاع، ولكن لديه سلطة محدودة على مثل هذه الأشياء.

وجاء في الرد: "مرحبًا، سيرجيو.. بادئ ذي بدء، تهانينا، أعتقد أنه عام جيد بالنسبة لك لتحقيق الجائزة.. أتمنى أن يكون لديك نهائي رائع في دوري أبطال أوروبا.. بالطبع، الأمر ليس بيدي بشأن الكرة الذهبية، ولكن إذا كان بإمكاني مساعدتك، يمكنك الاعتماد علي".

ثم رد راموس بنبرة تفهم، قائلاً: "أعلم أن الأمر لا يعتمد عليك، لكن العلاقات أساسية أيضًا".

يُذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميل راموس في باريس حاليا، هو من توج بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2019 والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول".