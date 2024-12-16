رافي خاجيك رئيساً للنادي الأرمني "الهومنتمن" لأربع سنوات مقبلة

شفق نيوز/ انتُخب رافي خاجيك أونيس، اليوم الاثنين، رئيساً للهيئة الإدارية للنادي الأرمني الرياضي "الهومنتمن" في العاصمة العراقية بغداد، بعد انتخابات جرت بحضور 78 عضواً من أصل 112 من أعضاء الهيئة العامة، مما استوفى النصاب القانوني وفقاً لقانون الأندية الرياضية.

وأشرفت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على الانتخابات، التي شهدت اختيار مجلس إدارة جديد للنادي يقود أنشطته خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز رافي خاجيك أونيس برئاسة النادي، بينما تم انتخاب رافي أمري سليم نائباً للرئيس، وأونيس ناهيك أوديس أميناً للسر، وجورج إحسان زكي أميناً مالياً.

كما ضم مجلس الإدارة المنتخب كلاً من آرا رياض توفيق، وسوزان نصري بوغوص، ومارال إحسان زكي، وماسيس رياض توفيق، وآنيتا آرمين إبراهيم كأعضاء.

وترأست اللجنة الانتخابية مصطفى جبار علگ كمشرف عام، وضمّت علي حسن عطية رئيساً، وعضوية كل من بسام علي وادي، وأسعد أرزيج سمير، وعماد مؤيد خضير.

ويعتبر النادي الأرمني الرياضي "الهومنتمن"، أحد أبرز الأندية الرياضية في بغداد، يهدف إلى تعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية للأرمن، وهو جزء من الجمعية العمومية العالمية "هومنتمن" (الاتحاد العام للرياضة والكشافة الأرمنية)، التي تأسست في عام 1918.