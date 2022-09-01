راضي شنيشل ينفي الاعتماد على اللاعبين المغتربين ويعدها وجهة نظر إعلامية

شفق نيوز/ بين مدرب "المؤقت" للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، مدرب الأولمبي راضي شنيشل أن موعد تدريبات المنتخب الوطني استعدادا للبطولة الرباعية لم يحدد بعد، مشيرا إلى أن ما يثار من تصريحات ومقررات في وسائل الإعلام عن لسانه لاصحة لها.

وقال شنيشل في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ انه وبعد الاتفاق مع اتحاد الكرة بعدم البدء في التدريبات لعدم تفريغ الاندية للاعبين قررنا تأجيل التدريبات الى اشعار اخر.

وأضاف شنيشل؛ ان الشروع بتدريبات المنتخب رهين بموافقة الأندية التي تمتلك اللاعبين الذين تمت دعوتهم لقائمة المنتخب للمشاركة في البطولة الرباعية المقررة في الأردن هذا الشهر.

وعن سؤال شفق نيوز عن تصريحات نشرت عن لسانه بشأن دعوته للاعبين المحترفين المغتربين حصراً قبل 72 ساعة من انطلاق البطولة الرباعية، اكتفى بالقول: إنه كلا لا يوجد مثل هذا التصريح، وأن الكلام عار عن الصحة ووجهة نظر من بعض وسائل الإعلام ليس إلا.

وبين مدرب المنتخب الأولمبي؛ كنا نأمل تعاون الاندية معنا من الاندية سيما وان الاعداد الخاص بالاندية في بدايتها.

وسيواجه في انطلاق البطولة الرباعية المقررة في العاصمة عمان، منتخب الأردن نظيره السوري في 23 أيلول الجاري، فيما يلتقي العراق مع سلطنة عُمان في اليوم نفسه، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في 26 من الشهر نفسه.

وكان الناطق الاعلامي باسم الاتحاد العراقي للعبة احمد الموسوي اكد بان تسمية شنيشل مدرباً للمنتخب في البطولة الرباعية بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن الاتحاد حدد مدربا اجنبيا سيكلف لقيادة المنتخب الوطني للسنوات الاربعة المقبلة.