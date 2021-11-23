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راضي شنيشل ينفي استبعاد اللاعبين المحترفين من القوة الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-23T18:43:05+0000
راضي شنيشل ينفي استبعاد اللاعبين المحترفين من القوة الجوية

شفق نيوز/ نفى مدرب فريق القوة الجوية لكرة القدم راضي شنيشل، يوم الثلاثاء، استبعاده للاعبين المحترفين في صفوف الفريق.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، ان "النيجيري موسيز متواجد مع الفريق لكنه غاب عن مباراتي النجف والديوانية بسبب الإصابة، والأمر نفسه ينطبق على المدافع رودريكو ميلير الذي تعرض للإصابة في مباراتنا أمام نفط ميسان في بطولة كأس العراق، ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن استبعادهما من الفريق".

واضاف "نحن بانتظار عودة المدافع الغاني ويلسون الذي يعاني من مرض فيروس التهاب الكبد للالتحاق مع الفريق خلال قادم الأيام كونه وصل إلى مراحل متقدمة من الشفاء".

واشار شنيشل الى ان "المدافع الاردني احسان الحداد شارك مع منتخب بلاده خلال أيام (الفيفا دي)، ولم يلتحق بصفوف الصقور بعد انتهاء هذه الفترة، والأمر متروك للهيئة الإدارية للنادي لمتابعة موضوعه".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أخباراً عن استبعاد المدرب راضي شنيشل للاعبين المحترفين في صفوف فريق القوة الجوية.

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