راضي شنيشل ينتقد آلية قرعة دوري نجوم العراق ويشكك بجاهزية ملعب نوروز

شفق نيوز- بغداد

أعرب مدرب فريق الكهرباء، راضي شنيشل، يوم الثلاثاء، عن استيائه من الطريقة التي تم بها إجراء قرعة مباريات الجولة الأولى من دوري نجوم العراق، مشككاً بجاهزية استضافة ملعب نوروز الذي سيستضيف الكهرباء يوم السبت المقبل في انطلاق منافسات الدوري.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز "لقد فوجئنا بإجراء قرعة مباريات الجولة الأولى من دون أن يتم تبليغنا أو دعوتنا لحضورها، وهو أمر غير مقبول في بطولة يفترض أن تكون منظمة ومحترفة بهذا المستوى".

وأشار إلى أن "غياب التنسيق والتبليغ للأندية، وهذا أمر مثير للقلق من ناحية بعض التفاصيل التنظيمية المتعلقة بجدول مباريات دوري نجوم العراق".

وأضاف "بحسب الجدول الذي وضعه الاتحاد، سنخوض مباراتنا الأولى أمام فريق نوروز في ملعبه، لكن المعلومات التي وصلتنا تؤكد أن الملعب غير جاهز حتى الآن لاستضافة المباريات الرسمية".

ولفت شنيشل إلى أن "هذا يضع علامات استفهام حول مدى دقة التنسيق والتحضير المسبق فيما يخص الملاعب التي تستضيف مباريات دوري النجوم".