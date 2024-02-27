راضي شنيشل يكشف لشفق نيوز خارطة طريق الأولمبي العراقي لبلوغ أولمبياد باريس

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب الاولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الثلاثاء، عن البرنامج الذي وضعه لإعداد المنتخب المتضمن ثلاثة مواجهات دولية استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 المقررة في قطر شهر نيسان المقبل.

وقال راضي شنيشل لوكالة شفق نيوز، إن "موعد المعسكر التدريبي المقرر في البصرة، تم تحديده للفترة من 16 إلى 26 من شهر آذار المقبل والذي سيضم لاعبينا المحليين إضافة إلى اللاعبين المحترفين من الذين يتمكنون الانضمام لمعسكر البصرة".

وتابع شنيشل: "أنا باتصالات مستمرة مع اللاعبين المحترفين خارج العراق ومع عوائلهم بغية تامين حضورهم في البطولة منتصف نيسان المقبل"، موضحاً أن "بعض اللاعبين المحترفين يواجهون صعوبة في التواجد بالبطولة بسبب أنها ستكون خارج ايام الفيفا دي لكن سيبقى قرار حضورهم مرتبط بقناعة أنديتهم وان الاتحاد العراقي يحاول إقناعها لالتحاقهم في المنافسات الآسيوية المقبلة".

واشار الى انه يبدي "مرونة مع اللاعبين المحترفين بشان حضورهم من عدمه لمعسكر البصرة تقديرا لظروفهم لكن الاهم ان يتواجدوا في قطر التي ستحتضن المنافسات المقبلة وهذا كما أسلفت مرتبط بموافقة انديتهم .

وبين أنه اتفق مع الاتحاد العراقي لـ"اقامة مباراتين دوليتين خلال المعسكر التدريبي في البصرة وسيتم تحديدهما لاحقا بعد الاتفاق التام مع المنتخبين المقبلين"، لافتا إلى أن "الاتحاد اكمل اتفاقه مع المنتخب الياباني لخوض لقاء ودي يوم 11 من شهر نيسان المقبل في قطر والذي سيكون مفيدا لنا لقربه من انطلاق المنافسات كون المنتخب الاولمبي سيلاقي في أولى مواجهاته بالتصفيات الاسيوية نظيره التايلندي يوم 16 من نيسان".

وأشار إلى أنه سلّم "قائمة بأسماء لاعبي منتخبنا الذين تم اختيارهم والتي تضم 50 لاعباً من المحليين والمحترفين"، مبينا ان "طموحنا التأهل وبلوغ أولمبياد باريس 2024".