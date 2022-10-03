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راضي شنيشل يكشف حقيقة زياراته لاندية بغداد ورأيه بمباراة كأس السوبر

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-03T10:01:11+0000
راضي شنيشل يكشف حقيقة زياراته لاندية بغداد ورأيه بمباراة كأس السوبر

شفق نيوز/ أوضح مدرب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، راضي شنيشل، يوم الاثنين، أن الهدف من زيارته للأندية الرياضية هو البحث عن دماء جديدة للمنتخب، فيما وصف مباراة كأس السوبر بأنها "متوسطة المستوى".

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من الزيارة هو البحث عن اسماء جديدة بالامكان ان تنظم لتمثيل المنتخب الأولمبي في الاستحقاقات المقبلة، وفي الوقت نفسه لخلق حافز لدى اللاعبين لتقديم مستويات جيدة وتطوير انفسهم وليكون لديهم طموح للعب في المنتخبات الوطنية".

وأضاف "الزيارة تهدف أيضاً لبناء العلاقة والثقة بيني كمدرب منتخب وبين مدربي الأندية خصوصا في بغداد".

وعن رأيه في مباراة كأس السوبر بين فريقي الشرطة والكرخ التي جرت أمس وانتهت بفوز الشرطة 1-0، قال شنيشل "اعتقد ان مباراة كأس السوبر كانت متوسطة المستوى، إلا أن الشرطة استحق اللقب نتيجة للفوارق الفنية بين الفريقين كما احيي فريق الكرخ الذي لم يكن صيداً سهلاً وكان نداً حقيقياً، واقول مبارك للشرطة هاردلك للكرخ".

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