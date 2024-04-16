راضي شنيشل يعلن عن تشكيلة الأولمبي العراقي أمام تايلند

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الثلاثاء، عن التشكيلة التي سيلاقي بها المنتخب التايلندي في مستهل مشوار المنتخبين في بطولة كأس آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتألفت التشكيلة من حسين حسن، ويوسف الإمام، وزيد تحسين، وكرار سعد، ومصطفى سعدون، وزيد إسماعيل، وكرار محمد، وعلي الموسوي، ومنتظر عبد الأمير، ونهاد محمد، وسالم أحمد.

ويخوض المنتخب الأولمبي العراقي في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، مباراته الأولى في النهائيات الآسيوية أمام منتخب تايلند دون 23 سنة، ويحتضن ملعب استاد الجنوب المونديالي المباراة.