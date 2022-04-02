راضي شنيشل يعتذر عن الانضمام للجنة الخبراء لتطوير الكرة العراقية

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي الأسبق راضي شنيشل، يوم السبت، ان الاتحاد العراقي لكرة القدم طلب انضمامه للجنة الخبراء التي شكلها الاتحاد بهدف تطوير اللعبة، مشيرا إلى أنه اعتذر ايضا لادارة نادي الوحدات الاردني عن تدريب فريقها الكروي.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز "انني اقدر تسميتي من قبل اتحاد الكرة ضمن لجنة الخبراء الخاصة لتطوير كرة القدم، لكنني اعتذرت لكوني ما زلت أعمل كمدرب، وهناك عروض قدمت لي وفي أي لحظة سألتزم مع احد الاندية".

واضاف ان "اللجنة فيها أسماء محترمة وشخصيات رصينة لها اسمها وتاريخها متفرغة للجنة"، مشيرا الى انه يأمل ان يكون عمل اللجنة "فعلي وليس حبراً على ورق".

وأوضح شنيشل أن "اي لجنة يجب أن يكون عملها مؤثراً ويؤخذ بآراء الخبراء الذين يعملون ضمنها وبعكس ذلك فإنها لن تنجح".

من جانب اخر، اكد شنيشل انه تلقى "عرضاً احترافياً من نادي الوحدات الاردني لتدريب فريقه الكروي الذي يستعد لاستحقاق اسيوي ويشارك الدوري الاردني".

وبين أنه اعتذر عن العرض "رغم مفاتحتي مرتين إلا أن التزام خاص في العراق منعني من الموافقة على العرض"، مؤكدا أن "الوحدات نادي محترم ويتشرف أي مدرب بتدريبه، واقدم شكري لادارة النادي لاختياري".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، كشف في وقت سابق أسماء لجنة الخبراء لتطوير الكرة العراقية والتي تألفت من انور جسام، وطارق عبد الرحمن، وخالد كريم، وذو الفقار صالح، ونزار اشرف، وراضي شنيشل، وحارس محمد، ومحمد طبرة، وصالح راضي، وكاظم الربيعي، وعبد الاله عبد الحميد، واكرم سلمان، وصفوان عبد الغني، ويحيى علوان، وحسن فرحان، وموفق عبد الوهاب.