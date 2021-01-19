راضي شنيشل يستهدف لاعباً هولندياً للزوراء

شفق نيوز/ اكد عضو ادارة نادي الزوراء ومدير فريق كرة النادي ان الادارة اجتمعت بمدرب الفريق راضي شنيشل واستمعت لاحتياجاته بغية اعادة وضع الفريق للأفضل خلال المرحلة الثانية للدوري الممتاز والمشاركة الاسيوية.

وقال كريم رزاق لوكالة شفق نيوز، ان المدرب راضي طلب إضافة لاعب جديد للفريق يشغل خلف المهاجم لافتقار الفريق لهذا المركز.

واضاف ان شنيشل يركز حاليا على لاعب هولندي من أصول افريقية محترف في الدوري الجورجي، وقد أجرى اتصالات مع مدير اعماله وحدث اتفاق مبدئي بين الطرفين وسيحسم أمره قريبا.

وزاد ان راضي مقتنع تماما بلاعبي الزوراء الحاليين وانه عاد بناء الفريق بشكل صحيح وتمكن من اجتياز المتصدر نفط الوسط بالمباراة الاخيرة عبر اداء جيد.

وفيما يخص مبلغ المليار دينار الذي اوعز بصرفها وزير النقل مؤخرا، قال رزاق، لم نستلم المبلغ لحد الان رغم موافقة ومصادقة الوزير بصرفه لكن الاجراءات الروتينية هي من أخرت صرف المبلغ الذي يعتبر مهماً جدا للفريق في هذه المرحلة لاسيما ان اللاعبين والجهاز الفني ينتظرون صرف مستحقاتهم.

وعن ملعب الزوراء وانجازه، قال "مازال الملعب يسير بوتيرة بطيئة جداً رغم المناشدات واعتقد انه لن يفتتح في الوقت المحدد بل يتأخر ربما لنهاية العام الحالي".