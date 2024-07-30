راضي شنيشل يستقيل من تدريب المنتخب الأولمبي العراقي

شفق نيوز/ ‏قدّم مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل استقالته، إلى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك وبعد خروج العراق من منافسات أولمبياد باريس.

وقال مصدر في البعثة الرياضية العراقية المشاركة في أولمبياد باريس2024، لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة المنتخب العراقي أمام المغرب كانت الأخيرة للمدرب راضي شنيشل مع المنتخب الأولمبي وأنه ترك المنتخب اعتباراً من اليوم".

‏وأضاف "المدرب راضي شنيشل قدم استقالته لرئيس الاتحاد عدنان درجات خلال تواجدهما في فرنسا"، مبيناً أن "الاستقالة جاءت بعد النتيجتين السلبيتين وخسارتنا أمام الأرجنتين 1-3 وأمام المغرب اليوم بثلاثية نظيفة".

‏وكان راضي شنيشل قد أعلن في وقت سابق وقبل انطلاق البطولة أنه سيقدم استقالته بعد الانتهاء من أولمبياد باريس 2024 حتى وإن حقق نتيجة إيجابية.