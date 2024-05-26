راضي شنيشل يستعين بمساعدي كاساس

شفق نيوز/ قرر مدربُ المنتخب الأولمبيّ العراقي راضي شنيشل إضافةَ مدربين إسبانيين يعملان ضمن الملاكِ التدريبيّ المُساعد للفترة التي تسبق التحضيرَ لدورةِ باريس للألعابِ الأولمبية شهر تموز / يوليو المقبل.

وقال المديرُ الإداريّ للمنتخب الأولمبيّ عبد الجبار هاشم: إن مدربَ منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل اختار المدربَ المساعد بابلو غرانديز ومدرب حراس المرمى دافيد فاله ليكونان ضمن الملاكِ التدريبي للمنتخب الأولمبيّ الذي سيواجه كلا من منتخبات أوكرانيا والأرجنتين والمغرب ضمن مسابقةِ كرة القدم في دورةِ الألعاب الأولمبية في باريس.

وأضاف : إن اختيارَ المدربين الإسبانيين اللذين يعملان مع المدرب خيسوس كاساس يقع تحتَ بند التعاون باتجاه الارتقاء بالكرةِ العراقيّة على مختلف الأصعدة، وإن الأهم من هذا أن ينصبَ ذلك في مصلحةِ نتائج المنتخب في المرحلة المُقبلة من منافساتِ أولمبياد باريس.