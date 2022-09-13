سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

راضي شنيشل يرد على المشككين: أقف على مسافة واحدة بين المحلي والمحترف

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-13T09:45:49+0000
راضي شنيشل يرد على المشككين: أقف على مسافة واحدة بين المحلي والمحترف

شفق نيوز/ نفى مدرب المنتخب العراقي راضي شنيشل أن تكون دعوته لتسعة لاعبين من المحترفين جاءت كردة فعل منه بسبب عدم تفريغ الاندية العراقية للاعبيها.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذا تفكير غير سليم ولا حضاري من قبل البعض في الوسط الإعلامي والرياضي وأرفضه رفضا قاطعا ولا اتمنى تداوله، كون كل اللاعبين هم ابناء العراق وانا اقف على مسافة واحدة من الجميع والبقاء سيكون للأفضل".

وتابع: "لقد جئت لخدمة الكرة العراقية ونظرتي واحدة لكل اللاعبين ودعوتي للمحترفين بهذا العدد هو بسبب أن الدوري العراقي لم يبدأ وغير شغّال لحد الان وبهذا يكون اللاعب المحلي العراقي غير جاهز وهي فرصة امنحها للمحترفين الجاهزين المتواصلين بدورياتهم ليتولد لدي انطباع خاص عن مستوياتهم في البطولة الودية المقبلة".

واشار الى انه لا يفرق بين اللاعبين الذين يلعبون بالدوري المحلي وبين اللاعبين المغتربين المحترفين "فكلهم عراقيون والجانب الوحيد الذي يهمني هو اللاعب الذي يقدم مستوى مقنع ليكون ضمن قائمة المنتخب الاساسية".

وأكد أنه يعتبر لاعبي الدوري العراقي "نواة الكرة العراقية وارجو ان لا يتعامل البعض معنا بهذه الطريقة ويخلق فجوة بين اللاعبين والجميع يعرفني، فانا لا اتاثر بهذا الاسلوب وعملي حيادي مع الجميع المهم عندي هو اللاعب الاكثر جاهزية والذي يقدم افضل عطاء ومستوى داخل الملعب".

related

راضي شنيشل ينفي الاعتماد على اللاعبين المغتربين ويعدها وجهة نظر إعلامية

Date: 2022-09-01 09:07:10
راضي شنيشل ينفي الاعتماد على اللاعبين المغتربين ويعدها وجهة نظر إعلامية

عدنان حمد لشفق نيوز: بلوغ كأس العالم أمر صعب والفوضى تضرب المشهد الرياضي في العراق

Date: 2020-12-01 10:18:40
عدنان حمد لشفق نيوز: بلوغ كأس العالم أمر صعب والفوضى تضرب المشهد الرياضي في العراق

شنيشل ينصح التطبيعية بـ"الأجنبي": لم أُفاتح رسمياً بتدريب المنتخب العراقي

Date: 2021-07-12 19:10:48
شنيشل ينصح التطبيعية بـ"الأجنبي": لم أُفاتح رسمياً بتدريب المنتخب العراقي

راضي شنيشل مع القوة الجوية: الإبقاء على بيتروفيتش لتدريب المنتخب قرار صائب

Date: 2021-11-28 09:13:50
راضي شنيشل مع القوة الجوية: الإبقاء على بيتروفيتش لتدريب المنتخب قرار صائب

"الوضع متأزم".. شنيشل يكشف موقفه من تدريب المنتخب العراقي

Date: 2022-02-05 09:09:09
"الوضع متأزم".. شنيشل يكشف موقفه من تدريب المنتخب العراقي

بسبب تأخر تسمية المدرب الجديد.. شنيشل يقود المنتخب العراقي بالبطولة الرباعية

Date: 2022-08-15 11:35:24
بسبب تأخر تسمية المدرب الجديد.. شنيشل يقود المنتخب العراقي بالبطولة الرباعية

بيتروفيتش يكثف التدريبات ويحدد موعد الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب

Date: 2022-01-18 07:12:45
بيتروفيتش يكثف التدريبات ويحدد موعد الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب

محترفون في تشكيلة العراق للبطولة الرباعية.. شنيشل يكشف الحقيقية

Date: 2022-08-20 06:52:27
محترفون في تشكيلة العراق للبطولة الرباعية.. شنيشل يكشف الحقيقية