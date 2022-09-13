راضي شنيشل يرد على المشككين: أقف على مسافة واحدة بين المحلي والمحترف

شفق نيوز/ نفى مدرب المنتخب العراقي راضي شنيشل أن تكون دعوته لتسعة لاعبين من المحترفين جاءت كردة فعل منه بسبب عدم تفريغ الاندية العراقية للاعبيها.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذا تفكير غير سليم ولا حضاري من قبل البعض في الوسط الإعلامي والرياضي وأرفضه رفضا قاطعا ولا اتمنى تداوله، كون كل اللاعبين هم ابناء العراق وانا اقف على مسافة واحدة من الجميع والبقاء سيكون للأفضل".

وتابع: "لقد جئت لخدمة الكرة العراقية ونظرتي واحدة لكل اللاعبين ودعوتي للمحترفين بهذا العدد هو بسبب أن الدوري العراقي لم يبدأ وغير شغّال لحد الان وبهذا يكون اللاعب المحلي العراقي غير جاهز وهي فرصة امنحها للمحترفين الجاهزين المتواصلين بدورياتهم ليتولد لدي انطباع خاص عن مستوياتهم في البطولة الودية المقبلة".

واشار الى انه لا يفرق بين اللاعبين الذين يلعبون بالدوري المحلي وبين اللاعبين المغتربين المحترفين "فكلهم عراقيون والجانب الوحيد الذي يهمني هو اللاعب الذي يقدم مستوى مقنع ليكون ضمن قائمة المنتخب الاساسية".

وأكد أنه يعتبر لاعبي الدوري العراقي "نواة الكرة العراقية وارجو ان لا يتعامل البعض معنا بهذه الطريقة ويخلق فجوة بين اللاعبين والجميع يعرفني، فانا لا اتاثر بهذا الاسلوب وعملي حيادي مع الجميع المهم عندي هو اللاعب الاكثر جاهزية والذي يقدم افضل عطاء ومستوى داخل الملعب".