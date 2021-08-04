راضي شنيشل يتراجع عن قرار الاستقالة من الزوراء بعد زيارة منزلية

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الاربعاء، مع مدافع المنتخب العراقي علاء مهاوي للعب في فريقها الكروي لموسمين، فيما زار وفد من جمهور الزوراء المدرب راضي شنيشل لثنيه عن قرار الاستقالة من تدريب الفريق.

وقال مصدر في النادي لوكالة شفق نيوز، إن الإدارة جددت عقد اللاعب علاء مهاوي للبقاء في صفوف فريق الزوراء للموسمين المقبلين.

فيما أبلغ مصدر من جمهور الزوراء، وكالة شفق نيوز، أن وفداً من مشجعي الفريق توجهوا الى منزل المدرب راضي شنيشل ونجحوا في إقناعه بالتراجع عن الاستقالة، مؤكدا ان شنيشل استجابة لرغبة جمهور النادي وانه سيعود ليقود فريق الزوراء.

واكد المصدر ان الكابتن راضي شنيشل وادارة الزوراء سيجتمعون في وقت قريب لتسوبة الامور الخاصة التي دعته للاستقالة.

وكان راضي شنيشل اعلن في وقت سابق اليوم، استقالته من تدريب فريق الزوراء بسبب عدم ايجاد حلول للازمة المالية للنادي.