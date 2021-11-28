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راضي شنيشل مع القوة الجوية: الإبقاء على بيتروفيتش لتدريب المنتخب قرار صائب

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-28T09:13:50+0000
راضي شنيشل مع القوة الجوية: الإبقاء على بيتروفيتش لتدريب المنتخب قرار صائب

شفق نيوز/ أكد المدرب راضي شنيشل أن الاتحاد العراقي لكرة القدم اتخذ قرارا سليما في هذه الفترة بتكليف المدرب المساعد بتروفيتش لقيادة المنتخب خلفا لادفوكات في بطولة كأس العرب  وما تبقى من مباريات تصفيات كاس العالم.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز؛ ان "بتروفيتش أصبح بعد هذه المدة التي عمل بها في العراق الاقرب للاعبين المحليين والمحترفين وعلى دراية تامة بكل الامور الفنية والبدنية والنفسية الخاصة بهم".

واوضح انه "لو كان غُيّرَ في هذه الفترة فهو الوقوع بخطأ كبير ينعكس سلبا على وضع منتخبنا العام".

وبين أن "بيتروفيتش هو الأقرب حالياً على اللاعبين وأن البقاء عليه قرار صائب، اما بعد التصفيات فيعود القرار لقناعة الاتحاد في أن يبقي عليه أو يستغني عنه".

وأضاف شنيشل؛ ان بطولة كأس العرب ستكون اقوى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لاشتراك منتخبنا".

واوضح ان بطولة كاس العرب هي بطولة قوية تضم أقوى المنتخبات الآسيوية والإفريقية كالجزائر والمغرب ومصر وتونس والسعودية وقطر، ونأمل أن يظهر منتخبنا بمستوى مشرف في هذه البطولة ويعكس لاعبونا صورة فنية مشرقة للكرة العراقية".

وعن مشواره مع الجوية بعد تقديم اعتذاره من تدريب الصقور مؤخراً قال: "انني باقٍ مع الجوية وعدلت عن القرار بعد تدخل الإدارة ، وستكون هناك جلسة مع الهيأة الإدارية لمعالجة كل الجوانب السلبية التي رافقت الفريق خلال المرحلة السابقة والتي أثرت سلبا على نتائج الفريق في الدوري الممتاز".

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