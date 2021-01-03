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راضي شنيشل مدرباً لنادي الزوراء

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-03T17:42:47+0000
راضي شنيشل مدرباً لنادي الزوراء

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الزوراء، الأحد، عن تسمية راضي شنيشل مدربا لفريقها الكروي.

وقال كريم رزاق عضو الادارة ومدير الفريق لوكالة شفق نيوز تم الاتفاق رسميا مع شنيشل لقيادة الفريق خلفا للمدرب المستقيل باسم قاسم، مبينا انه سيقود الفريق يوم غد بأول وحدة تدريبية كما سيقود الفريق في اللقاء المقبل أمام الديوانية في الجولة المقبلة.

واوضح ان الاتفاق تم قبل قليل وعلى كل تفاصيل العقد، لافتا ان الكادر المساعد الذي سيكون الى جانب شنيشل كل من حسام فوزي وحيدر عبد الأمير، وصالح حميد مدربا لحراس المرمى، و عبد الامير ناجي محللا فنياً.

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