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راضي شنيشل: لابد من تغلب الزوراء على زاخو لضمان المركز الثاني

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-10T10:50:06+0000
راضي شنيشل: لابد من تغلب الزوراء على زاخو لضمان المركز الثاني

شفق نيوز/ وصف راضي شنيشل مدرب فريق نادي الزوراء لكرة القدم، مباراة فريقه أمام فريق نادي زاخو بـ"المهمة جداً".

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز؛ إن "اللقاء يعيدنا للمنافسة على الوصافة بالمركز الثاني في ترتيب فرق الدوري، لاسيما بعد أن حسم فريق نادي القوة الجوية الصدارة بنسبة كبيرة".

وشدد شنيشل على ضرورة عدم التفريط في نقاط مباراة يوم غد لضمان المركز الثاني في ترتيب الفرق.

وتابع أن الفريق سيجري مساء اليوم اخر وحداته التدريبية في دهوك استعدادا للقاء زاخو غداً في زاخو.

ويحتل فريق الزوراء الثالث برصيد 55 نقطة، ويلاقي مضيفه زاخو يوم غد الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً.

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